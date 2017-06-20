Співробітники СБУ вибили двері в квартирі депутата від Опоблоку
За словами Горбаня, незважаючи на те, що дружина і донька перебувають вдома, автоматники вибили двері, провели обшук, перевернувши речі, повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу Опозиційного блоку.
Депутат викликав поліцію, яка приїхала тільки через годину. За його словами, йому пред'явили звинувачення в підпалі дверей міськвиконкому 20 травня.
Нагадаємо, тоді невідомі в 4 ранку закидали двері коктейлями Молотова. За словами Валерія Горбаня, ці звинувачення не тільки безпідставні, але просто образливі.
"У будинку вибито двері, дружина налякана, дочка досі плаче, - каже Валерій Горбань. - Зараз готую заяву в поліцію".
Подібні безпринципні дії силовиків народний депутат України, керівник Мелітопольської міської організації Опозиційного блоку Євген Балицький вважає черговою ланкою в ланцюзі тиску на представників опозиції.
"Те, що зараз відбувається в Мелітополі, інакше ніж свавіллям влади не назвеш! Тиск на опозицію вже перевершує всі мислимі і немислимі межі, - прокоментував ситуацію Євген Балицький, - Звинувачують в чому завгодно, навіть не замислюючись. Тільки проти мене заведено 5 кримінальних справ, абсолютно нелогічних і незв'язаних між собою. Немає поки тільки статті в розбещенні неповнолітніх! Такому ж тиску піддаються депутати облради від Опозиційного блоку ".
Народний депутат України вважає інцидент політичним замовленням.
Нагадаємо, що в Кам'янському на вулиці Олекси Сокола і в Кривому Розі на вулиці Мелешкіна підпалили офіси "Опозиційного блоку".
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