Співробітники СБУ вибили двері в квартирі депутата від Опоблоку

Депутат викликав поліцію, яка приїхала тільки через годину

У вівторок, 20 червня о 7 ранку, близько 10 озброєних автоматами людей - представників СБУ області провели обшук в будинку депутата Запорізької обласної ради від Опозиційного блоку Валерія Горбаня.

За словами Горбаня, незважаючи на те, що дружина і донька перебувають вдома, автоматники вибили двері, провели обшук, перевернувши речі, повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу Опозиційного блоку.

Депутат викликав поліцію, яка приїхала тільки через годину. За його словами, йому пред'явили звинувачення в підпалі дверей міськвиконкому 20 травня.

Нагадаємо, тоді невідомі в 4 ранку закидали двері коктейлями Молотова. За словами Валерія Горбаня, ці звинувачення не тільки безпідставні, але просто образливі.

"У будинку вибито двері, дружина налякана, дочка досі плаче, - каже Валерій Горбань. - Зараз готую заяву в поліцію".

Подібні безпринципні дії силовиків народний депутат України, керівник Мелітопольської міської організації Опозиційного блоку Євген Балицький вважає черговою ланкою в ланцюзі тиску на представників опозиції.

"Те, що зараз відбувається в Мелітополі, інакше ніж свавіллям влади не назвеш! Тиск на опозицію вже перевершує всі мислимі і немислимі межі, - прокоментував ситуацію Євген Балицький, - Звинувачують в чому завгодно, навіть не замислюючись. Тільки проти мене заведено 5 кримінальних справ, абсолютно нелогічних і незв'язаних між собою. Немає поки тільки статті в розбещенні неповнолітніх! Такому ж тиску піддаються депутати облради від Опозиційного блоку ".

Народний депутат України вважає інцидент політичним замовленням.

Нагадаємо, що в Кам'янському на вулиці Олекси Сокола і в Кривому Розі на вулиці Мелешкіна підпалили офіси "Опозиційного блоку".