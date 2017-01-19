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Співробітники СБУ викрили посадовців "Донецької залізниці" на розкраданні 1,5 млн гривень

Триває досудове слідство
Співробітники Служби безпеки України спільно з керівництвом філії "Донецька залізниця" викрили механізм розкрадання грошей, організований посадовцями підприємства.
Співробітники СБУ викрили посадовців "Донецької залізниці" на розкраданні 1,5 млн гривень Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

"Правоохоронці встановили, що чиновники середньої ланки Донецької залізниці внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції одного з об’єктів філії, чим значно збільшили їх обсяг. Договір був укладений на майже три мільйони гривень. Оперативники СБ України з’ясували, що чиновники завищили суму реально виконаних робіт на 1,5 мільйона, за що отримали "відкат" від комерційної структури", - повідомляє прес-центр СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Для попередження завдання збитків залізниці оплата по даному договору призупинена. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що в Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.

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19 01 2017 08:40
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