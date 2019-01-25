Співробітники ЦВК брали автографи в Зеленського при подачі документів
Зокрема, одна зі співробітниць ЦВК попросила Зеленського підписатися на близько десяти його фотографіях, роздрукованих заздалегідь, повідомляє "Радіо Свобода".
На питання, чи не вважають працівники ЦВК такі свої дії порушенням професійної поведінки, вони відповідати відмовилися.
Пізніше до журналіста "Радіо Свобода" підійшов чоловік, який представився працівником ЦВК Володимиром Сомом, і пояснив, що він просив дві фотокартки із автографами для рідних. На його думку, це не є висловленням публічних політичних уподобань від працівників ЦВК, а просто "автографи від зірки".
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив "Радіо Свобода", що юридично жодних порушень співробітники ЦВК не скоїли, але є питання з боку професійної етики. Під час виконання професійних обов’язків співробітник представляє державну установу і не має використовувати це у приватних інтересах, додав представник КВУ.
Нагадаємо, що шоумен Володимир Зеленський подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.
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