Співробітники українського "Сбєрбанку" просять Порошенка розблокувати відділення

Працівники "дочки" "Сбєрбанку Росії" ПАТ "Сбєрбанк" звернулися до президента Петра Порошенка з проханням вжити заходів для розблокування відділень.

Співробітники банку звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка.

"Трудовий колектив ПАТ "Сбєрбанк" закликає вас вжити термінових заходів для відновлення конституційних прав клієнтів і співробітників, повноцінної роботи одного з провідних комерційних банків України", - передає Інтерфакс-Україна.

У банку підкреслили, що в українських відділеннях працюють більше двох тисяч людей, банк обслуговує понад 1 млн українських клієнтів і за останні три роки сплатив до бюджетів усіх рівнів 1,8 млрд грн.

Трудовий колектив зазначає, що банк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Нацбанку України, дотримуючись законодавства.

Співробітники "Сбєрбанку" просять главу держави звернути увагу на те, що з 13 березня невідомі у кількості понад 100 осіб заблокували вхід у центральний офіс банку в Києві, перешкоджаючи співробітникам у доступі до робочих місць, а клієнтам - до здійснення банківських операцій.

У листі зазначається, що за фактом даних порушень банк неодноразово звертався в правоохоронні органи, однак їх реакції і дій стосовно порушників закону не було.

"Ігнорування закону щодо українського комерційного банку, його колективу і клієнтів впливає не тільки на роботу банку, але і на весь банківський сектор України, викликаючи недовіру вкладників та інвесторів до банківської системи в цілому. Більш того, це несприятливо позначається на інвестиційному кліматі в країні та оцінці ситуації у ній, її іміджі на міжнародній арені",- говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

Відзначимо, що російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".