Співробітники "Укрнафти" вийшли на пікет до Кабміну

Профспілка працівників ПАТ "Укрнафта" 6 вересня організував пікет біля Кабінету Міністрів у зв'язку з тим, що Держгеонадра вимагає спеціальних дозволів на користування надрами.

Трудовий колектив компанії вимагає негайно продовжити терміни дії спеціальних дозволів "Укрнафти" на видобуток вуглеводнів, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Укрнафта" володіє 82 ліцензіями (спеціальними дозволами) на видобуток вуглеводнів. У 2017 році закінчується термін дії дев'яти з них: однієї - в березні, п'яти - у червні, ще однієї - в серпні і двох - у вересні. Йдеться про Заводовське, Коржівське, Козіївське, Південно-Панасівське, Анастасівське, Артюхівське, Рибальське, Липоводолинське і Качаловське родовища. На них припадає 20% нафти і 16% газу, які "Укрнафта" видобуває на рік.

Нагадаємо, що 9 червня Укрнафта зупинила видобуток на Південно-Панасівському родовищі в Сумській області через відмову Державної служби геології і надр в продовженні спеціального дозволу на користування надрами, який закінчився. Таким чином, без газу залишилися 4 села.

Крім того, з 27 червня 2017 Укрнафта була змушена зупинити видобуток вуглеводнів на Анастасіївському, Рибальському, Артюховскому і Коржівському родовищах у Сумській області.

Раніше Укрнафта звернулася до голови Сумської ОДА, з проханням в рамках повноважень глави адміністрації, не допустити зупинки на шести родовищах підприємства, на яких незабаром має закінчитися термін дії спеціальних дозволів на видобуток.

У 2017 році закінчується термін дії спецдозволів компанії на 9 родовищах. Укрнафта оцінює втрати від непродовження дії 9 дозволів у 4 млрд грн.

Комісія з питань надрокористування при Держгеології рекомендує продовжити спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами для найбільшої нафтовидобувної компанії Укрнафта на 20 років - до 2037 року.