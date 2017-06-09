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Співробітники "Укрнафти" вийшли на пікет до Кабміну

Трудовий колектив компанії вимагає продовження ліцензій на видобуток
Профспілка працівників ПАТ "Укрнафта" 6 вересня організував пікет біля Кабінету Міністрів у зв'язку з тим, що Держгеонадра вимагає спеціальних дозволів на користування надрами.
Співробітники "Укрнафти" вийшли на пікет до Кабміну Фото: з вільних джерел

Трудовий колектив компанії вимагає негайно продовжити терміни дії спеціальних дозволів "Укрнафти" на видобуток вуглеводнів, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Укрнафта" володіє 82 ліцензіями (спеціальними дозволами) на видобуток вуглеводнів. У 2017 році закінчується термін дії дев'яти з них: однієї - в березні, п'яти - у червні, ще однієї - в серпні і двох - у вересні. Йдеться про Заводовське, Коржівське, Козіївське, Південно-Панасівське, Анастасівське, Артюхівське, Рибальське, Липоводолинське і Качаловське родовища. На них припадає 20% нафти і 16% газу, які "Укрнафта" видобуває на рік.

Нагадаємо, що 9 червня Укрнафта зупинила видобуток на Південно-Панасівському родовищі в Сумській області через відмову Державної служби геології і надр в продовженні спеціального дозволу на користування надрами, який закінчився. Таким чином, без газу залишилися 4 села.

Крім того, з 27 червня 2017 Укрнафта була змушена зупинити видобуток вуглеводнів на Анастасіївському, Рибальському, Артюховскому і Коржівському родовищах у Сумській області.

Раніше Укрнафта звернулася до голови Сумської ОДА, з проханням в рамках повноважень глави адміністрації, не допустити зупинки на шести родовищах підприємства, на яких незабаром має закінчитися термін дії спеціальних дозволів на видобуток.

У 2017 році закінчується термін дії спецдозволів компанії на 9 родовищах. Укрнафта оцінює втрати від непродовження дії 9 дозволів у 4 млрд грн.

Комісія з питань надрокористування при Держгеології рекомендує продовжити спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами для найбільшої нафтовидобувної компанії Укрнафта на 20 років - до 2037 року.

 
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06 09 2017 11:40
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