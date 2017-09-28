Співробітниця Нацполіції придбала кросовер за 624 тис грн, заробивши всього 350 тис

Головний спеціаліст департаменту патрульної поліції Національної поліції Світлана Павловська придбала новенький кросовер Kia Sportage за 624 тисячі гривень, задекларувавши в минулому році тільки 350 тисяч гривень зарплатні.

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 21 вересня Павловська заплатила 624 тис. 90 грн за Kia Sportage 2017 року випуску. Водночас, у минулому році єдиним її доходом була зарплатня – 302 тис. 865 грн у Нацполіції і 46 255 грн за сумісництвом. Грошові активи були відсутні.

Крім того, співробітниця поліції не подавала повідомлень про кредити або позики. Живе вона разом з сином у квартирі площею 85,4 квадратних метра в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

Нагадаємо, що новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 квадратних метрів, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю.