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Співробітниця Нацполіції придбала кросовер за 624 тис грн, заробивши всього 350 тис

Звідки співробітниця Нацполіції взяла гроші - невідомо
Головний спеціаліст департаменту патрульної поліції Національної поліції Світлана Павловська придбала новенький кросовер Kia Sportage за 624 тисячі гривень, задекларувавши в минулому році тільки 350 тисяч гривень зарплатні.
Співробітниця Нацполіції придбала кросовер за 624 тис грн, заробивши всього 350 тис Фото: carwallpapers.cc

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 21 вересня Павловська заплатила 624 тис. 90 грн за Kia Sportage 2017 року випуску. Водночас, у минулому році єдиним її доходом була зарплатня – 302 тис. 865 грн у Нацполіції і 46 255 грн за сумісництвом. Грошові активи були відсутні.

Крім того, співробітниця поліції не подавала повідомлень про кредити або позики. Живе вона разом з сином у квартирі площею 85,4 квадратних метра в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

Нагадаємо, що новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 квадратних метрів, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю.

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28 09 2017 10:55
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