Співробітниця "Ощадбанку", яка привласнила гроші клієнта, отримала дев'ять років в'язниці

Суд засудив колишню керуючу одного з відділень "Ощадбанку" в Київській області, яка заволоділа 229 тис. гривень позичальника, до дев'яти років позбавлення волі.

"Прокуратура підтримала державне обвинувачення щодо особи, яка як керуюча одного з відділень АТ "Ощадбанк", підробляючи підписи в документах на видачу готівки за кредитною лінією одного з клієнтів, заволоділа коштами позичальника на суму 229 тис. гривень", - повідомляє сайт прокуратури.

Керуюча давала вказівку касирам банку про те, що вони повинні видати гроші з каси для передачі їх позичальнику, оскільки особисто він з'явитися не може. Отримані кошти вона залишала собі.

"Суд визнав екс-керівника відділення банку винною за ч.2, 3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що прокуратура Київської області завершила досудове розслідування стосовно колишнього касира "Ощадбанку" за фактом привласнення грошей вкладників на суму 1,2 млн гривень.