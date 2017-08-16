Співробітниця СБУ передавала російським спецслужбам таємну інформацію
Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.
"В умовах російської агресії Служба безпеки продовжує очищувати свої лави і не приховує виявлених фактів. Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не втече від справедливого покарання", - розповів голова СБУ Василь Грицак, пише LB.ua.
Стосовно підозрюваної відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Досудове слідство триває.
Як повідомляв iPress.ua, у червні у Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засуджено до позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном за розголошення державної таємниці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа