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Співробітниця СБУ передавала російським спецслужбам таємну інформацію

Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою
Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління спецслужби у співпраці з ФСБ Російської Федерації.
Співробітниця СБУ передавала російським спецслужбам таємну інформацію СБУ. Фото: ua.112.ua

Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

"В умовах російської агресії Служба безпеки продовжує очищувати свої лави і не приховує виявлених фактів. Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не втече від справедливого покарання", - розповів голова СБУ Василь Грицак, пише LB.ua.

Стосовно підозрюваної відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв iPress.ua, у червні у Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засуджено до позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном за розголошення державної таємниці.

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16 08 2017 14:18
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