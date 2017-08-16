Співробітниця СБУ передавала російським спецслужбам таємну інформацію

Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління спецслужби у співпраці з ФСБ Російської Федерації.

Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

"В умовах російської агресії Служба безпеки продовжує очищувати свої лави і не приховує виявлених фактів. Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не втече від справедливого покарання", - розповів голова СБУ Василь Грицак, пише LB.ua.

Стосовно підозрюваної відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв iPress.ua, у червні у Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засуджено до позбавлення волі на 5 років з іспитовим терміном за розголошення державної таємниці.