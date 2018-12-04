Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Співробітницю харківського ВНЗ підозрюють у легалізації незаконних мігрантів

Вона створювала видимість процесу навчання, хоча деякі "студенти" навіть не знали, де розташований вуз
У Харкові завідувачці відділенням навчання іноземних студентів приватного ВНЗ підготовлено й оголошено підозру в організації каналу легалізації незаконних мігрантів.
Співробітницю харківського ВНЗ підозрюють у легалізації незаконних мігрантів Фото: npu.gov.ua

56-річній жінці інкримінують організацію незаконної міграції (ч.1 і 2 ст.332 КК) і підробку офіційних документів (ч.2, 3 і 4 ст.358 КК).

"За інформацією правоохоронців, заввідділенням займалася фіктивною реєстрацією іноземців у вузах. Вона створювала видимість процесу навчання, однак деякі "студенти" навіть не знали, де саме розташований їхній навчальний заклад. При цьому за підробленими документами нелегальні мігранти могли отримати посвідку на проживання. Ці посвідки вони використовували, в тому числі, і для перетину кордону", - повідомляють на сайті прокуратури Харківської області.

Серед незаконних мігрантів - громадяни В'єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Під виглядом навчання деякі з них перебували на території України протягом 10-15 років.

Триває досудове розслідування.

Прес-секретар Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець розповіла "Українським новинам", що це розслідування тривало понад рік.

На підставі зібраних даних додатково відкрито понад 100 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України і за підробку документів, печаток, штампів та бланків. Можливість "учитися" на території України коштувала близько 850 доларів на рік.

Нагадаємо, що впродовж 2014-2017 років за захистом в Україні звернулися 4033 іноземців, із них більше 1600 особам у такому захисті відмовлено.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2018 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.