Співробітницю харківського ВНЗ підозрюють у легалізації незаконних мігрантів
56-річній жінці інкримінують організацію незаконної міграції (ч.1 і 2 ст.332 КК) і підробку офіційних документів (ч.2, 3 і 4 ст.358 КК).
"За інформацією правоохоронців, заввідділенням займалася фіктивною реєстрацією іноземців у вузах. Вона створювала видимість процесу навчання, однак деякі "студенти" навіть не знали, де саме розташований їхній навчальний заклад. При цьому за підробленими документами нелегальні мігранти могли отримати посвідку на проживання. Ці посвідки вони використовували, в тому числі, і для перетину кордону", - повідомляють на сайті прокуратури Харківської області.
Серед незаконних мігрантів - громадяни В'єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Під виглядом навчання деякі з них перебували на території України протягом 10-15 років.
Триває досудове розслідування.
Прес-секретар Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець розповіла "Українським новинам", що це розслідування тривало понад рік.
На підставі зібраних даних додатково відкрито понад 100 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України і за підробку документів, печаток, штампів та бланків. Можливість "учитися" на території України коштувала близько 850 доларів на рік.
Нагадаємо, що впродовж 2014-2017 років за захистом в Україні звернулися 4033 іноземців, із них більше 1600 особам у такому захисті відмовлено.
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