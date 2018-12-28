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Співвідношення сил в Азовському морі не на користь України, - Командувач ВМС

Загальна кількість російських кораблів та катерів – більше сотні
Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Україна в Азовському морі має зараз два катери і два кораблі, а РФ стягнула в регіон до 40 боєздатних кораблів та катерів.
Співвідношення сил в Азовському морі не на користь України, - Командувач ВМС Фото: з відкритих джерел

Коментуючи співвідношення сил України та Росії в Азовському морі він визнав, що дані не на користь України.

"Зараз, на жаль, не на користь України як у кількісному, так і якісному співвідношенні. Переважна кількість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ та ФСБ перебувають в Азовському морі", - констатував Воронченко в інтерв’ю DW.

Він уточнив, що загальна кількість російських кораблів та катерів – більше сотні.

"За нашими підрахунками, їх кількість вже перевалила за сотню. Безпосередньо тих кораблів та катерів, які можуть повноцінно виконувати завдання, на російському боці приблизно 36-40 одиниць. В України там, на жаль, зараз два катери і два кораблі. От тепер рахуйте, яке може бути співвідношення", - додав командувач ВМС України.

Раніше командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Україні потрібно створити флот із малих кораблів для захисту від Росії на морі.

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28 12 2018 21:58
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