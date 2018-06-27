Співзасновник OCCRP звинуватив Порошенка у брехні про офшори

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.

"Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори", - написав він у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers, повідомляє "Українська правда".

"Успішний бізнес формує кепських лідерів", тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя, вважає Салліван.

"Найсмішніше, що вони навіть в цьому (брехні - УП) погані. Їх знову і знову на цьому ловлять. Ну просто клоуни якісь", - заявив Салліван.

"Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, що вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів", - додав він.

У матеріалі Центру дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) йдеться про те, що за кілька днів до публікації "панамського архіву" кіпрські юристи Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.

Зокрема, юристи компанії Prime Asset Partners наприкінці березня 2016 року намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.

Державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners, відповіли у президента.

У звіті OCCRP наводяться факти про те, що адвокати Mossack Fonseca просили додаткову інформацію про Prime Assets Capital. Зокрема, нотаріально завірену копію директора фонду в той час - батька президента Олексія Порошенка.

Документи з нового витоку Panama Papers також вказують на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.

Стверджують, що Зайцев - старий університетський друг Порошенка і він займав пост заступника директора "Рошена" протягом останніх 20 років. Він також був призначений керівником компаній Порошенка на Кіпрі і в Нідерландах.

Нагадаємо, за кілька днів до публікації архіву Panama Papers ("Панамських документів") кіпрські юристи президента України Петра Порошенка просили адміністраторів юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка.