deletefacebook: Співзасновник WhatsApp закликає видаляти свої акаунти із Facebook

Скандал з витоком даних 50 мільйонів користувачів не вщухає

Один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх підписників видаляти акаунти в Facebook.

Підприємець опублікував в Twitter коротке повідомлення "Час прийшов" з тегом #deletefacebook на тлі скандалу навколо Facebook, пов'язаного з витоком даних 50 мільйонів користувачів.

Facebook купила WhatsApp в 2014 році за $ 16 млрд. Завдяки цій угоді творці месенджера - Ян Кум і Брайан Ектон - стали дуже багатими людьми. Ян Кум донині очолює WhatsApp, тоді як Брайан Ектон в кінці минулого року оголосив про відхід з компанії, в якій пропрацював 8 років.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.