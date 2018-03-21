#deletefacebook: Співзасновник WhatsApp закликає видаляти свої акаунти із Facebook
Підприємець опублікував в Twitter коротке повідомлення "Час прийшов" з тегом #deletefacebook на тлі скандалу навколо Facebook, пов'язаного з витоком даних 50 мільйонів користувачів.
Facebook купила WhatsApp в 2014 році за $ 16 млрд. Завдяки цій угоді творці месенджера - Ян Кум і Брайан Ектон - стали дуже багатими людьми. Ян Кум донині очолює WhatsApp, тоді як Брайан Ектон в кінці минулого року оголосив про відхід з компанії, в якій пропрацював 8 років.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.
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