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Спіймано організатора підриву Товариства угорської культури Закарпаття

Будівля Союзу угорців в Ужгороді після підриву
СБУ 8 серпня затримала в Дніпропетровській області підозрюваного в організації підриву будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, який влаштували 27 лютого в Ужгороді.
Спіймано організатора підриву Товариства угорської культури Закарпаття Фото: facebook.com/sergii.knyazev

9 серпня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, повідомляє прокуратура Закарпатської області.

У ніч на 27 лютого в Ужгороді на Православній набережній здетонував саморобний вибуховий пристрій. В результаті вікна і фасад будівлі були пошкоджені, сам офіс повністю вигорів. З людей ніхто не постраждав.

Аналогічний інцидент стався 4 лютого. В будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

27 лютого в Ужгороді сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Також стало відомо, що посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто, повідомляє сайт угорського уряду.

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09 08 2018 20:30
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