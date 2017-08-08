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Спійманого на хабарі $1000 поліцейського засудили до штрафу у 850 грн

Суд вирішив. що штраф у розмірі 850 грн є цілком достатнім покаранням
Краматорський міськсуд на Донеччині визнав шахрайством отримання поліцейським $1000 хабара та присудив йому покарання у вигляді 850 грн штрафу
Спійманого на хабарі $1000 поліцейського засудили до штрафу у 850 грн Фото: dt.ua

Про це вказано у вироку суду, який розміщений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Поліцейський вимагав і отримав хабар у мешканця Краматорська, який лишився водійського посвідчення за ДТП, з якого втік.

Вказано, що винуватець ДТП нібито сам звернувся до поліцейського з проханням сприяння у відновленні водійських прав.

Поліцейський погодився та оцінив свої послуги у $1 тисячу. Вже у березні 2017 року водій передав поліцейському 27 тисяч гривень.

Тоді ж СБУ та поліція повідомили про затримання співробітника поліції на вимаганні хабара в розмірі $1000.

Правоохоронці з самого початку оцінили дії поліцейського як шахрайство за частиною 1 статті 190. За їхньою версією, поліцейський не мав доступу до конфіскованих водійських посвідчень та за посадовими обов’язками не мав змоги сприяти їх поверненню.

Цю версію підтримав суд, який вирішив, що штраф у розмірі 850 грн є цілком достатнім покаранням.

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08 08 2017 21:54
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