Спійманого на хабарі €250 тисяч голову сільради заарештували на два місяці
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"За клопотанням столичної прокуратури Мартусівському сільському голові Бориспільського району Київської області, затриманому на отриманні 250 тис. євро хабара, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави в 5 млн гривень. Таке рішення районний суд Києва ухвалив у середу, 22 березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голову сільради в Київській області 20 березня спіймали на хабарі €250 тисяч за сприяння в отриманні земельної ділянки.
21 березня 2017 року прокуратура Сумської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки в Сумській області викрили на отриманні 7 тисяч гривень неправомірної вигоди заступника начальника Шосткинського відділу поліції.
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