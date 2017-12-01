Київського суддю, якого спіймали на хабарі, відсторонили від посади
Відповідне рішення ухвалили на засіданні ВРЮ в четвер. Рада задовольнила клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури, - інформує LB.
Суддю Петрика відсторонили на 20 днів.
Нагадаємо, 1 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про затримання судді Київського апеляційного адмінсуду на хабарі 5 тис. доларів. Хабар він вимагав за прийняття рішення на користь третьої особи.
Пізніше суд обрав Петрику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Раніше IPress.ua повідомляв, що Вища рада юстиції відсторонила Артура Ємельянова, підозрюваного в незаконному розподілі справ, з посади судді Вищого господарського суду.
18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього заступника голови суду Артура Ємельянова в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
У минулому році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова.
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