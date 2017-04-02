Спійманого на хабарі директора департаменту НБУ взяли під варту

Печерський райсуд Києва заарештував з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького.

Трьох спільників Шацького, які були в ролі посередників, відправили під домашній арешт, - повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

Система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізосіб і юросіб у межах України. Її розрахунковим банком є "Акордбанк".