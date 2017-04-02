БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПечерський райсуд Києва заарештував з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спійманого на хабарі директора департаменту НБУ взяли під варту
Топ-менеджеру НБУ призначили заставу 800 тисяч гривень
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Трьох спільників Шацького, які були в ролі посередників, відправили під домашній арешт, - повідомляється на сайті Генпрокуратури.
Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.
Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.
Система "Платисервіс" створена для здійснення переказів готівки та безготівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізосіб і юросіб у межах України. Її розрахунковим банком є "Акордбанк".
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