Спійманих чиновників "Укрзалізниці" на хабарі в 4 млн грн, відправили під суд
За даними слідства, начальник Департаменту майнових і земельних ресурсів "Укрзалізниці" Андрій Тимошенко разом із заступником юридичного департаменту Олександром Ященком погодилися на пропозицію директора приватної фірми отримати 4 млн гривень за сприяння в оренді 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району Київської області, повідомляє прокуратура Києва.
Дії посадових осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факт умисного невнесення в електронну декларацію Ященка відомостей про майно та грошові кошти.
Зокрема, протягом обшуків за місцем проживання Ященка і в банківському сейфі, зареєстрованому на ім'я дружини, було вилучено понад 220 тис. доларів, 13 500 євро, 7 золотих злитків 999,9 проби, коштовний годинник тощо. Водночас у декларації, поданій посадовою особою, є відомості тільки про 150 тис. гривень на рахунку дружини.
У зв'язку із цим Ященкові додатково інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо Тимошенка і Ященка направлено до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, що в четвер, 6-го липня, двох високопосадовців "Укрзалізниці" було затримано за вимагання хабара в розмірі 150 тисяч доларів.
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