Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Спійманих чиновників "Укрзалізниці" на хабарі в 4 млн грн, відправили під суд

Протягом обшуків за місцем проживання Ященка в банківському сейфі, зареєстрованому на ім'я дружини, було вилучено сім золотих злитків 999,9 проби
Прокуратура Києва завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт проти двох посадових осіб "Укрзалізниці" за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди в розмірі майже 4 млн гривень.
Спійманих чиновників "Укрзалізниці" на хабарі в 4 млн грн, відправили під суд Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За даними слідства, начальник Департаменту майнових і земельних ресурсів "Укрзалізниці" Андрій Тимошенко разом із заступником юридичного департаменту Олександром Ященком погодилися на пропозицію директора приватної фірми отримати 4 млн гривень за сприяння в оренді 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району Київської області, повідомляє прокуратура Києва.

Дії посадових осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факт умисного невнесення в електронну декларацію Ященка відомостей про майно та грошові кошти.

Зокрема, протягом обшуків за місцем проживання Ященка і в банківському сейфі, зареєстрованому на ім'я дружини, було вилучено понад 220 тис. доларів, 13 500 євро, 7 золотих злитків 999,9 проби, коштовний годинник тощо. Водночас у декларації, поданій посадовою особою, є відомості тільки про 150 тис. гривень на рахунку дружини.

У зв'язку із цим Ященкові додатково інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо Тимошенка і Ященка направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що в четвер, 6-го липня, двох високопосадовців "Укрзалізниці" було затримано за вимагання хабара в розмірі 150 тисяч доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.