Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Спійманим на хабарництві чиновниками "Борисполя" присудили штраф 25 500 грн

Їм присудили по 25 500 гривень штрафу
Двох посадовців аеропорту "Бориспіль" визнали винним у зловживанні владою за хабарі, які вони брали від учасників тендерів.
Спійманим на хабарництві чиновниками "Борисполя" присудили штраф 25 500 грн Фото:kbp.kiev.ua

Бориспільський міськрайонний суд виніс їм вирок 14 листопада, повідомляє "Судовий репортер".

Суд затвердив угоду між прокуратурою та начальником служби закупівель аеропорту Наталією Ропало та начальником відділу матеріально-технічного забезпечення В’ячеславом Гуровим.

Їм присудили по 25 500 гривень штрафу. Зазначається, що посадовці свою провину визнали повністю і щиро розкаялися.

Ропало та Гуров систематично отримували хабарі від компаній-учасників тендерів. За це вони мали впливати на керівництво "Борисполя" та прискорити процедуру оплати.

За укладання договорів працівники аеропорту отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості договорів і мали передати їх своєму начальству.

У серпень 2018 року Ропало та Гуров отримали загалом 252 381 гривень неправомірної вигоди.

Серед фірм, представники яких приносили їм кошти, ТОВ "Далсунд", ТОВ "Апі Плюс", ТОВ "Охорона праці", ТОВ "Універсал Альянс Груп", ТОВ "Офіс Стайл-Україна", ТОВ "Будівельний двір", ТОВ "ПК Васко", ТОВ "Авілар" та одна неназвана фізична особа-підприємець.

Нагадаємо, що Прокуратура Київської області спільно з співробітниками УЗЕ викрила двох службовців державного підприємства міжнародного аеропорту "Бориспіль" на одержанні неправомірної вигоди.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2018 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.