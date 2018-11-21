Спійманим на хабарництві чиновниками "Борисполя" присудили штраф 25 500 грн
Бориспільський міськрайонний суд виніс їм вирок 14 листопада, повідомляє "Судовий репортер".
Суд затвердив угоду між прокуратурою та начальником служби закупівель аеропорту Наталією Ропало та начальником відділу матеріально-технічного забезпечення В’ячеславом Гуровим.
Їм присудили по 25 500 гривень штрафу. Зазначається, що посадовці свою провину визнали повністю і щиро розкаялися.
Ропало та Гуров систематично отримували хабарі від компаній-учасників тендерів. За це вони мали впливати на керівництво "Борисполя" та прискорити процедуру оплати.
За укладання договорів працівники аеропорту отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості договорів і мали передати їх своєму начальству.
У серпень 2018 року Ропало та Гуров отримали загалом 252 381 гривень неправомірної вигоди.
Серед фірм, представники яких приносили їм кошти, ТОВ "Далсунд", ТОВ "Апі Плюс", ТОВ "Охорона праці", ТОВ "Універсал Альянс Груп", ТОВ "Офіс Стайл-Україна", ТОВ "Будівельний двір", ТОВ "ПК Васко", ТОВ "Авілар" та одна неназвана фізична особа-підприємець.
Нагадаємо, що Прокуратура Київської області спільно з співробітниками УЗЕ викрила двох службовців державного підприємства міжнародного аеропорту "Бориспіль" на одержанні неправомірної вигоди.
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