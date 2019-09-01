Спійманий на хабарі прикордонник намагався з'їсти $200 під час затримання

У Закарпатській області правоохоронці затримали інспектора прикордонної служби під час одержання ним частини хабара в розмірі 200 доларів.

"Встановлено, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску «Лужанка» за певну винагороду допомагає громадянам з контрабандою, а саме - сприяє в безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України в країни Європейського Союзу", - повідомляють на сайті Нацполіції.

Зокрема, поліція задокументувала факт вимагання 1 тис. доларів. Гроші прикордонник отримував частинами.

"Сьогодні, 9 січня, під час отримання останньої частини хабара в розмірі 200 доларів інспектора затримали оперативники управління захисту економіки Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Львів, і прокурори військової прокуратури Західного регіону України. Щоб позбутися предмета злочину, грошей, і надалі уникнути відповідальності за його вчинення, прикордонник намагався їх з'їсти", - повідомили в Нацполіції.