Сполучені Штати готові застосувати "всі наявні в розпорядженні" інструменти, щоб протидіяти діяльності Ірану

У США заявили, що не відкидають жодних варіантів боротьби з постачанням зброї Іраном, зокрема постачанню Тегераном технологій БПЛА росії.

Про це під час брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми зосереджені та були зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія БПЛА, яку гравці в регіоні та за його межами використовували для небезпечного впливу в Іраку, Сирії проти наших партнерів у регіоні, а тепер і всередині України з боку росії. Ми будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти", - сказав Нед Прайс.

Він наголосив: "У нас є інструменти, як ви згадали, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів. Ми збираємося робити те, що в кінцевому підсумку в наших інтересах, щоб протидіяти та переривати потік цієї технології з Ірану в країни та організації по всьому світу".

Речник Держдепу повідомив, що Вашингтон не транслюватиме та не оголошуватиме, які саме обмеження будуть застосовані проти Ірану. Він зазначив, що у питанні протидії діяльності Тегерана, у тому числі ядерній програмі країни чи підтримці терористичних організацій, США "нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб подолати загрозу".