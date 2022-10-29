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Сполучені Штати готові застосувати "всі наявні в розпорядженні" інструменти, щоб протидіяти діяльності Ірану

У США заявили, що не відкидають жодних варіантів боротьби з постачанням зброї Іраном, зокрема постачанню Тегераном технологій БПЛА росії.
Сполучені Штати готові застосувати "всі наявні в розпорядженні" інструменти, щоб протидіяти діяльності Ірану Фото: UNSPLASH
Про це під час брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
 
"Ми зосереджені та були зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія БПЛА, яку гравці в регіоні та за його межами використовували для небезпечного впливу в Іраку, Сирії проти наших партнерів у регіоні, а тепер і всередині України з боку росії. Ми будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти", - сказав Нед Прайс.
 
Він наголосив: "У нас є інструменти, як ви згадали, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів. Ми збираємося робити те, що в кінцевому підсумку в наших інтересах, щоб протидіяти та переривати потік цієї технології з Ірану в країни та організації по всьому світу".
 
Речник Держдепу повідомив, що Вашингтон не транслюватиме та не оголошуватиме, які саме обмеження будуть застосовані проти Ірану. Він зазначив, що у питанні протидії діяльності Тегерана, у тому числі ядерній програмі країни чи підтримці терористичних організацій, США "нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб подолати загрозу".
 
Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти росії та Ірану.
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29 10 2022 14:50
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