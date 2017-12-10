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США припинили своє членство в ЮНЕСКО, - ОНОВЛЕНО

Рішення пов'язане з політикою організації і необхідністю її реформування
Сполучені Штати планують вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації.
США припинили своє членство в ЮНЕСКО, - ОНОВЛЕНО Фото: unesco.org

Зокрема рішення пов'язане з політикою організації і необхідністю реформування ЮНЕСКО. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Троє дипломатів заявили, що Сполучені Штати, які скоротили значний внесок у бюджет ЮНЕСКО в 2011 році, протестуючи проти надання палестинцям повноправного членства, оголосять про своє рішення найближчими днями.

Оновлення:

Згодом речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт зробила офіціну заяву щодо рішення США.

"Державний департамент США повідомив генерального директора ЮНЕСКО Ірину Бокову про рішення США вийти з організації та про намір утворити постійну місію спостерігачів в ЮНЕСКО", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що таке рішення, яке далося нелегко, відображає занепокоєння з боку США щодо збільшення заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності проведення фундаментальних реформ в організації та через продовження антиізраїльської позиції в організації.

"Згідно зі статтею II (6) Конституції ЮНЕСКО, вихід США набирає чинності з 31 грудня 2018 року. Сполучені Штати залишатимуться повноправним членом ЮНЕСКО до цього часу", - йдеться у заяві.

Речниця Держдепартаменту також зазначила, що США повідомили генерального директора ЮНЕСКО про своє бажання бути залученими у роботу організації як держава-спостерігач.

Рішення вступить в силу з 31 грудня 2018 року. Після цього США розраховують продовжити співпрацю з ЮНЕСКО в якості постійного спостерігача.

США вийшли з ЮНЕСКО в 1980-х, оскільки Вашингтон вважав, що організація погано управляється і використовується в політичних цілях, і в 2003 році знову вступили в організацію.

Як повідомляв iPress.ua, президент США Дональд Трамп у травні  оголосив про своє рішення покинути Паризьку кліматичну угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.

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12 10 2017 18:00
ТЕГИ: США, ЮНЕСКО
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