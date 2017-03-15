Спонсором антиукраїнських заходів в Чехії і Польщі був російський олігарх
Про це стало відомо на основі аналізу електронної пошти та інших даних комп'ютера Усівського, доступ до яких отримали хакери Кіберхунти і Українського Кіберальянса, повідомляє Hromadske.ua з посиланням на чеське видання Hospodářské noviny.
"Хочу допомогти вам організувати в Празі рух проти власності українських олігархів. Вам потрібні гроші на прапори і банери?", - Написав Усівський чеському активісту та керівнику Компартії Чехії та Моравії Ладиславу Кащук. Кащука був готовий провести в Празі демонстрацію проти "фашистів в Києві".
Олександр Усівський надіслав Кащуку 250 євро і попросив його надрукувати на ці гроші прапори, в тому числі і терористичних організацій ЛНР і ДНР.
Білоруський "політтехнолог" повідомив Кащук, що гроші на банери і прапори - це частина його гонорару за книгу про Сталіна. Однак з листування випливає, що в цей же час Усівський отримав € 100 тисяч євро на вибудовування мережі організацій в країнах Вишеградської четвірки.
Олександр Усівський надіслав також Кащуку € 500 для того, щоб той придбав камеру Canon, щоб учасники могли знімати свої акції на відео. Відеоматеріали Усівського були необхідні для звітності перед своїм спонсором - олігархом Малофєєвим.
Усівський умовив Кащука купити дитячий одяг, а 1 вересня 2014 перед камерами облити її кров'ю і відправити до Києва президенту Петру Порошенко. План акції передбачав, що її учасницею буде жінка, яка емоційно розповість на камеру, що це кров - символ крові дітей Донбасу і їх кров на руках Порошенко. Усівський пропонував Кащук за це 400 євро і обіцяв привернути увагу до акції журналістів російського державного телебачення.
Зрештою, Кащук написав Усівському, що піде до пошти сам, тому що ніхто з його соратників не хоче мати з цим нічого спільного і готовий вислати фотографію посилки, щоб цю фотографію могли використовувати російські ЗМІ.
У звіті, який Усівський надіслав восени в 2014 році в Москви, зазначено, що за демонстрацію в Будапешті, яку він провів з місцевими ультранаціоналістами з партії Йоббік, він заплатив 2,5 тисячі євро.
За дві демонстрації в Кошице та в Банська-Бистриці (Словаччина) Усівський виставив Москві рахунок на 6 тисяч євро.
Усівський також підтримував тісні стосунки з людьми з польської ультранаціоналістичної організації Obóz Wielkiej Polski, яка організувала демонстрації проти українських націоналістів, а її активісти пошкодили пам'ятник воїнам УПА, розташований в східній Польщі.
Усівський також придумав, що було б непогано прийняти закон, згідно з яким кожен українець, який збирається отримати дозвіл на роботу в Польщі, повинен підписати документ про визнання УПА злочинною організацією. У своєму листі до Москви він написав, що пропозиція отримала підтримку у деяких депутатів польської партії Право і справедливість. Правда, депутати партії повідомили, що ніколи не чули про Усівського.
Усівський поспішно витратив 100 тисяч євро за все за три місяці, однак, коли приїхав до Москви з ще більш грандіозними планами, включно з обранням десяти проросійських депутатів до польського Сейму за якихось 285 тисяч євро, його чекав неприємний сюрприз.
"Не розумію, що сталося. Спочатку мене поплескали по плечу, потім попросили почекати на сходах і повідомили, що розгляд мого питання відкладено. При цьому у мене в Польщі, Чехії і Словаччини є проросійські активісти, які працюють як годинник і хоч завтра можуть вийти на барикади. І у мене немає бюджету ", - скаржився Усівський в листі до свого колеги.
Експерти кажуть, що відсторонення Усівського пов'язано з тим, що в кінці літа 2014 року за питання, пов'язані з Донбасом і Україною в цілому, в кремлівської адміністрації став відповідати Владислав Сурков - сірий кардинал Кремля, який поступово усунув від влади тодішнє керівництво "республік" Донбасу і відсік людей, пов'язаних з олігархом Костянтином Малофєєвим.
"Біля кожної організації, яка цікавиться зовнішньою політикою, тусуються такі люди. Гроші отримують від бізнесу, який так чи інакше пов'язаний з державою і націлений на поліпшення своїх позицій в очах Кремля", - пояснює російський політолог Іван Преображенський.
Припинення переслідування випадково збіглося з моментом, коли люди, пов'язані з Малофєєвим, спочатку виявилися в Криму, а потім - на території Донбасу. Ігор Гіркін, який зайняв Слов'янськ і фактично розв'язав війну, деякий час працював шефом охорони Малофєєва. Українці свого часу публікували матеріали прослуховування, в яких Гиркин говорив про Малофєєва, як про своє спонсора.
Пізніше Малофєєв визнав, що знайомий з одним з лідерів терористів Олександром Бородаєм, але заперечував, що терорист Гіркін працював в його службі безпеки.
У жовтні 2016 року поліція Чорногорії затримала кілька десятків людей, які готували державний переворот в країні. Організаторами були серби, які свого часу воювали в Донбасі, а також двоє громадян Росії, які перебували в міжнародному розшуку. ЗМІ писали, що за спробою перевороту стояв Малофєєв.
10 листопада 2016 року прем'єр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію в безпосередній причетності до сценарію змови щодо силової зміни уряду в країні і його вбивства в день виборів.
У своїх листах Усівський пише про участь Малофєєва в перевороті як про дійсний факт.
Олександр Усівський позиціонує себе як письменника, історика і публіциста. Його перу належать книги "Військові злочини Черчілля і Рузвельта" і "Боже, бережи Сталіна".
Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасник "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, викрикнув "Смерть українцям". Демонстрація проходила під патронатом мера міста. Згодом учаснику маршу було офіційно пред'явлено звинувачення.
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