Спонсором антиукраїнських заходів в Чехії і Польщі був російський олігарх

Демонстрації в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині у 2014 році організовував білоруський сталініст Олександр Усівський, а гроші на це він отримував від російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Про це стало відомо на основі аналізу електронної пошти та інших даних комп'ютера Усівського, доступ до яких отримали хакери Кіберхунти і Українського Кіберальянса, повідомляє Hromadske.ua з посиланням на чеське видання Hospodářské noviny.

"Хочу допомогти вам організувати в Празі рух проти власності українських олігархів. Вам потрібні гроші на прапори і банери?", - Написав Усівський чеському активісту та керівнику Компартії Чехії та Моравії Ладиславу Кащук. Кащука був готовий провести в Празі демонстрацію проти "фашистів в Києві".

Олександр Усівський надіслав Кащуку 250 євро і попросив його надрукувати на ці гроші прапори, в тому числі і терористичних організацій ЛНР і ДНР.

Білоруський "політтехнолог" повідомив Кащук, що гроші на банери і прапори - це частина його гонорару за книгу про Сталіна. Однак з листування випливає, що в цей же час Усівський отримав € 100 тисяч євро на вибудовування мережі організацій в країнах Вишеградської четвірки.

Олександр Усівський надіслав також Кащуку € 500 для того, щоб той придбав камеру Canon, щоб учасники могли знімати свої акції на відео. Відеоматеріали Усівського були необхідні для звітності перед своїм спонсором - олігархом Малофєєвим.

Усівський умовив Кащука купити дитячий одяг, а 1 вересня 2014 перед камерами облити її кров'ю і відправити до Києва президенту Петру Порошенко. План акції передбачав, що її учасницею буде жінка, яка емоційно розповість на камеру, що це кров - символ крові дітей Донбасу і їх кров на руках Порошенко. Усівський пропонував Кащук за це 400 євро і обіцяв привернути увагу до акції журналістів російського державного телебачення.

Зрештою, Кащук написав Усівському, що піде до пошти сам, тому що ніхто з його соратників не хоче мати з цим нічого спільного і готовий вислати фотографію посилки, щоб цю фотографію могли використовувати російські ЗМІ.

У звіті, який Усівський надіслав восени в 2014 році в Москви, зазначено, що за демонстрацію в Будапешті, яку він провів з місцевими ультранаціоналістами з партії Йоббік, він заплатив 2,5 тисячі євро.

За дві демонстрації в Кошице та в Банська-Бистриці (Словаччина) Усівський виставив Москві рахунок на 6 тисяч євро.

Усівський також підтримував тісні стосунки з людьми з польської ультранаціоналістичної організації Obóz Wielkiej Polski, яка організувала демонстрації проти українських націоналістів, а її активісти пошкодили пам'ятник воїнам УПА, розташований в східній Польщі.

Усівський також придумав, що було б непогано прийняти закон, згідно з яким кожен українець, який збирається отримати дозвіл на роботу в Польщі, повинен підписати документ про визнання УПА злочинною організацією. У своєму листі до Москви він написав, що пропозиція отримала підтримку у деяких депутатів польської партії Право і справедливість. Правда, депутати партії повідомили, що ніколи не чули про Усівського.

Усівський поспішно витратив 100 тисяч євро за все за три місяці, однак, коли приїхав до Москви з ще більш грандіозними планами, включно з обранням десяти проросійських депутатів до польського Сейму за якихось 285 тисяч євро, його чекав неприємний сюрприз.

"Не розумію, що сталося. Спочатку мене поплескали по плечу, потім попросили почекати на сходах і повідомили, що розгляд мого питання відкладено. При цьому у мене в Польщі, Чехії і Словаччини є проросійські активісти, які працюють як годинник і хоч завтра можуть вийти на барикади. І у мене немає бюджету ", - скаржився Усівський в листі до свого колеги.