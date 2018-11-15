Спортсмен Олег Жох після аварії у стабільно важкому стані, - лікар

У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки

Рівненський армреслер Олег Жох після автомобільної аварії перебуває у стабільно важкому стані.

"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити", - повідомило рівненське видання "РадіоТрек" з посиланням на виконувача обов’язків головного лікаря Рівненської міської центральної лікарні Ігор Дундюка.

Водночас він зазначив, що інформація, поширена в інтернеті, про необхідність лікування у столиці та закордоном не відповідає дійсності.

"Це якісь сторонні люди здійняли в Інтернеті ще вчора цей "кіпіш" про переїзд у Київ та закордонних медиків. Він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення, отримує адекватне лікування. У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки. Ніхто його не збирається переводити у Київ", - сказав лікар.

Олег Жох — чинний чемпіон світу з армреслінгу на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України, зазначає місцеве видання.

14 листопада в автомобільній аварії на Рівненщині загинув чемпіон Європи та світу з армреслінгу, чемпіон Європи та світу з армреслінгу, тернополянин Андрій Пушкар та постраждав рівнянин Олег Жох. Також загинув батько Олега Жоха.