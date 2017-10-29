Спостерігачі не помітили порушень, що вплинуть на результати виборів в ОТГ

Про це йдеться на сайті організації.

"В цілому спостерігачі ОПОРИ відзначають, що безпосередньо ними не було зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів на дільницях", – йдеться в повідомленні.

Водночас спостерігачі рапортують про незначні порушення – на 13,6% ДВК, а також кажуть, що з боку дільничних виборчих комісій їм була забезпечені безперешкодні умови для спостереження за всіма виборчими процедурами.

"На завершальному етапі процесу голосування динаміка виборчих порушень зберігається", – наголошують в ОПОРІ.

За даними організації, на момент закінчення голосування ключовою проблемою залишається видача виборцям бюлетенів без пред’явлення паспорта – незважаючи на те, що кількість таких випадків зменшилася, порівняно з першою половиною дня і склала 3,3% (дані отримані з репрезентативної кількості виборчих дільниць).

"Так само, як і в попередній звітний період, станом на 20:00 спостерігачі ОПОРИ виявили випадки порушення таємниці голосування на 0,8 % виборчих дільниць. Протягом усього дня голосування спостерігачі надалі фіксують в різних областях факти помилок та неточностей у виборчих бюлетенях, які насамперед є результатом безвідповідального ставлення ДВК до виконання своїх обов’язків", – констатують спостерігачі.

Вони додають, що виборчі комісії належним чином реагують на випадки присутності сторонніх осіб на дільницях, які виявлені спостерігачами на ДВК у Вінницькій, Рівненській, Луганській областях.

"Посадовці та народні депутати, які найчастіше фігурують в таких інцидентах, зловживають своїм статусом та повноваженнями, вчиняючи неправомірні дії і провокуючи комісії до ігнорування вчинених ними порушень виборчого законодавства", – йдеться в повідомленні.

На момент завершення дня голосування з’явилися також поодинокі повідомлення від спостерігачів про підвезення виборців до дільниць (Харківська і Запорізька області).

За словами спостерігачів, формально це не є порушенням норми закону, однак не може гарантувати дотримання принципу рівності кандидатів.

"На жаль в усіх подібних випадках працівники правоохоронних не вдавалися до активних дій з метою з’ясування обставин інцидентів", – інформує ОПОРА.

За даними спостерігачів, Станом на 20:00 явка виборців у 201 об’єднаній громаді, де 29 жовтня відбуваються перші місцеві вибори, склала 48,2% від загальної кількості виборців.

Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходили перші місцеві вибори. Голосування розпочалося о 8:00 і продовжилося до 20:00.

У Львівській області заметіль заважала роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникали також в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.

У партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляють про свою перемогу на виборах в ОТГ, які проходили сьогодні в 201 об'єднаній територіальній громаді. Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко також заявила про перемогу політсили на виборах. Кожна з політсил заявила про свою виняткову перемогу та звинуватила іншу в порушеннях і маніпуляціях.