Спостерігачі ОБСЄ патрулюватимуть зону АТО тільки на дорогах з твердим покриттям

Заступник голови місії вважає, що інцидент з підривом автомобіля ОБСЄ - це не випадковість

Патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям в зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.

Про це заявив журналістам перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Машина нашого патруля наїхала на боєприпас, що не розірвався, очевидно, міну, яка є зброєю невибіркової дії ... Зараз ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його проводить секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - сказав Хуг.

За його словами, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу.

"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти доти, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на цьому етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - сказав він.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.