Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Спостерігачі ОБСЄ патрулюватимуть зону АТО тільки на дорогах з твердим покриттям

Заступник голови місії вважає, що інцидент з підривом автомобіля ОБСЄ - це не випадковість
Патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям в зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.
Спостерігачі ОБСЄ патрулюватимуть зону АТО тільки на дорогах з твердим покриттям Фото:112.ua

Про це заявив журналістам перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Машина нашого патруля наїхала на боєприпас, що не розірвався, очевидно, міну, яка є зброєю невибіркової дії ... Зараз ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його проводить секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - сказав Хуг.

За його словами, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу.

"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти доти, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на цьому етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - сказав він.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.