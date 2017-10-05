Спостерігачі ОБСЄ патрулюватимуть зону АТО тільки на дорогах з твердим покриттям
Про це заявив журналістам перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Машина нашого патруля наїхала на боєприпас, що не розірвався, очевидно, міну, яка є зброєю невибіркової дії ... Зараз ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його проводить секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - сказав Хуг.
За його словами, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу.
"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти доти, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на цьому етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть", - сказав він.
Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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