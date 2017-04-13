Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл бойовиків так званої "ЛНР"

У середу, 12 квітня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ потрапили під обстріл бойовиків на окупованій території Луганської області.

Патруль, який складається з десяти спостерігачів і трьох броньованих машин, недалеко від лінії зіткнення в 1,5 км на північний захід від окупованого селища Молодіжне, о 10:30 почув чотири вибухи кулемета великого калібру, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу місії.

Після цього відбулося сім вибухів, які були оцінені як удари автоматичного гранатомета, що знаходиться приблизно в 0,5 км на південь від його положення.

ОБСЄ негайно покинула район інциденту.

О 10:53 в Первомайську за межами автомобілів спостерігачі почули від трьох до чотирьох невизначених вибухів в 0,5 км на захід від від їх місця знаходження. Ніхто з патруля місії не постраждав.

Нагадаємо, що наприкінці лютого бойовики так званої "ДНР" захопили безпілотник ОБСЄ. Однак згодом терористи ОРДО повернули, захоплений 24 лютого БПЛА, але зібраних даних у його пам'яті вже не було.