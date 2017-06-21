Спостерігачі ОБСЄ у шоковому стані після нападу у Ясинуватій, - Хуг
"Наші співробітники фізично не є пораненими, але, звісно, перебувають у шоковому стані після того загрозливого інциденту, який вчора стався у Ясинуватій", - зазначив Хуг, інформує DW.
"Ми засуджуємо кожен напад на наших спостерігачів, які кожного дня розміщуються з обох боків від лінії розмежування. Наші колеги під час цієї роботи ризикують своїми життями. Вони роблять це, аби реалізувати мандат, мета якого - досягнути стабільності на лінії зіткнення", - наголосив він.
За словами заступника голови місії, вчорашній інцидент у Ясинуватій є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати протягом останніх днів і тижнів.
"Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу", - зауважив Хуг.
Нагадаємо, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.
Згодом в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.
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