Спостерігачі ОБСЄ у шоковому стані після нападу у Ясинуватій, - Хуг

Інцидент у Ясинуватій є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати протягом останніх днів і тижнів

Заступник голови місії Александер Хуг заявив, що спостерігачі СММ ОБСЄ внаслідок інциденту у Ясинуватій не постраждали, проте перебувають у шоковому стані.

"Наші співробітники фізично не є пораненими, але, звісно, перебувають у шоковому стані після того загрозливого інциденту, який вчора стався у Ясинуватій", - зазначив Хуг, інформує DW.

"Ми засуджуємо кожен напад на наших спостерігачів, які кожного дня розміщуються з обох боків від лінії розмежування. Наші колеги під час цієї роботи ризикують своїми життями. Вони роблять це, аби реалізувати мандат, мета якого - досягнути стабільності на лінії зіткнення", - наголосив він.

За словами заступника голови місії, вчорашній інцидент у Ясинуватій є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати протягом останніх днів і тижнів.

"Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу", - зауважив Хуг.

Нагадаємо, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.

Згодом в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.