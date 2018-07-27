Спостерігачі ОБСЄ виявили під Луганськом 10 "Градів" і 30 танків бойовиків
"24 липня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 23 липня виявлено 30 танків (невстановленого типу) поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Також, за їхніми словами, 25 липня вони бачили 10 РСЗВ "Град" неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) за 56 км від Луганська.
Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.
Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг стверджує, що місія не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.
Міністерство закордонних справ України попросило керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проінформувати про методи попередження витоку інформації надалі.
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