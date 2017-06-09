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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували під Луганськом як їдуть танки

Спостерігачам відмовили у доступі до одного місця розміщення відведеного важкого озброєння
Представники місії ОБСЄ 4 вересня зафіксували 3 танки, які рухалися на південь неподалік підконтрольного "ЛНР" смт Успенка, що за 23 км на південний захід від Луганська.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували під Луганськом як їдуть танки Фото: прес-служба ОБСЄ

Танки були "за відповідними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання", зазначається у звіті місії за цей день.

Крім того, члени патруля місії бачили три гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які стояли за 1 км на південь від підконтрольного урядові с. Анадоль (65 км на південь від Донецька), що є порушенням ліній відведення.

Також місія відзначила "наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні щодо ефективного моніторингу і верифікації відведення важкого озброєння від 16 жовтня 2015 року, яке СММ адресувала підписантам комплексу заходів".

У непідконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення в Донецькій області спостерігачі зауважили, що там і досі бракує 11 реактивних систем залпового огню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм).

В іншому місці спостерігачі зафіксували п'ять самохідних гаубиць (2С1) і зауважили, що там і досі бракує двох самохідних гаубиць (2С1). Спостерігачам відмовили у доступі до одного місця розміщення відведеного важкого озброєння.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

 
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06 09 2017 09:39
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