Спостерігачі СММ ОБСЄ чергуватимуть на базі в Станиці Луганській цілодобово

За словами представників місії, лише спостерігачі особисто можуть спілкуватися з цивільними особами і бути очима та вухами міжнародного співтовариства

У суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.

"Постійна присутність Місії на базі дозволить нам розширити можливості здійснення моніторингу в цьому надзвичайно важливому місці, на мосту в Станиці Луганській. Тут зберігається вкрай нестабільна ситуація і, на жаль, в цьому районі розташований єдиний у всій Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду", – повідомили в Місії у суботу ввечері.

У СMM ОБСЄ наголосили, що спостерігачі на передовій використовують широкий спектр технологій для спостереження за цим районом, зокрема, тепловізійну камеру для нічного моніторингу.

"Однак тільки спостерігачі можуть спілкуватися з цивільними особами і бути очима і вухами міжнародного співтовариства. Тепер вони будуть ближче до людей в цьому районі і мають змогу більш докладно повідомляти про потреби і побоювання цивільного населення", – заявив перший заступник глави СММ Олександр Хуг.

У СMM ОБСЄ зазначили, що "розміщення спостерігачів на постійній цілодобовій основі – це крок місії на шляху до нормалізації ситуації в Станиці Луганській. Прийшов час, а насправді вже давним-давно необхідно було, щоб сторони зробили ці кроки. Їм необхідно припинити вогонь, провести розмінування і розвести сили і засоби".

"Не дивлячись на досягнуті домовленості в розведенні сил і засобів в районі Станиці Луганської, сторони досі їх не виконали. Власне, єдине переміщення сил і засобів, яке ми спостерігали в цьому районі, було просування вперед. Крім того, ця ділянка як і раніше вражена мінами і боєприпасами", – уточнили в місії.



Фото: facebook.com/oscesmm

СММ має 10 передових патрульних баз: у Волновасі, Покровському, Світлодарську, Новоайдарі, Станиці Луганській, Щастя, Попасній, Кадієвці, Горлівці та Дебальцевому.

"Ми також плануємо відкриття більшої кількості таких баз, особливо в районах, які не контролюються урядом поблизу неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією. Однак перш ніж ми відкриємо ці бази, нам необхідні гарантії безпеки від осіб, які здійснюють фактичний контроль в цих районах", – підсумували в Місії.

Нагадаємо, уранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

13 серпня озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.