Спостерігачі зафіксували "вантаж 200" з російськими номерами, який вирушив з Донбасу
"(21 жовтня - ред.) о 20:04 фургон з російськими номерними знаками і написом "Ритуал" прибув на Донецький ППП (прикордонний пункт пропуску - ред.) з українського сторони (контрольованої бойовиками - ред.) і попрямував у Російську Федерацію", - йдеться у щотижневому звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі.
Вранці того ж дня спостерігачі бачили конвой з двох темних автомобілів типу УАЗ "Патріот" з російськими номерними знаками і тонованим склом, що перетинали кордон Росії з Україною. На борту знаходилися чотири людини в різних типах військової форми.
Нагадаємо, на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.
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