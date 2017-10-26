Спостерігачі зафіксували "вантаж 200" з російськими номерами, який вирушив з Донбасу

Раніше спостерігачі помітили конвой з двох темних автомобілів типу УАЗ "Патріот" з російськими номерними знаками

Співробітники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донбасу до Росії автофургона з написом "Ритуал".

"(21 жовтня - ред.) о 20:04 фургон з російськими номерними знаками і написом "Ритуал" прибув на Донецький ППП (прикордонний пункт пропуску - ред.) з українського сторони (контрольованої бойовиками - ред.) і попрямував у Російську Федерацію", - йдеться у щотижневому звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Вранці того ж дня спостерігачі бачили конвой з двох темних автомобілів типу УАЗ "Патріот" з російськими номерними знаками і тонованим склом, що перетинали кордон Росії з Україною. На борту знаходилися чотири людини в різних типах військової форми.

Нагадаємо, на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.