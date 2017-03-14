Споживання електроенергії з початку року зросло майже на 3%, - ЗМІ

Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за два місяці зросла на 3,4% (на 732,2 млн кВт-год) – до 22 млрд 194,2 млн кВт-год

Споживання електроенергії в Україні в січні-лютому 2017 року з урахуванням технологічних втрат у мережах зросло на 2,8% (на 772,3 млн кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 28 млрд 345,7 млн кВт-год,.

Без урахування технологічних втрат споживання електроенергії за два місяці зросла на 3,4% (на 732,2 млн кВт-год) – до 22 млрд 194,2 млн кВт-ч, - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Промисловість країни без урахування технологічних втрат збільшила споживання електроенергії на 6% – до 8,677 млрд кВт-ч. В тому числі металургійна галузь спожила 4 млрд 998,5 млн кВт-год (+9% до січня-лютого-2016), паливна – 649,6 млн кВт-год (+2,2%), машинобудівна – 753,1 млн кВт-год (+5,7%), хімічна і нафтохімічна – 417,5 млн кВт-год (-26,3%), харчова і переробна – 690,9 млн кВт-год (+6,6%), будівельних матеріалів – 349,6 млн кВт-год (+32%), інша – 817,7 млн кВт-год (+5,9%).

Крім того, сільгосппідприємства спожили 612,6 млн кВт-год (+6,8%), транспортні – 1 млрд 329,7 млн кВт-год (+6,7%), будівельні – 179 млн кВт-год (+10,1%).

Населення країни в січні-лютому 2017 року спожило 7 млрд 169,5 млн кВт-год (-0,5%), комунально-побутові споживачі – 2 млрд 981,4 млн кВт-год (+2,1%), інші непромислові споживачі – 1 млрд 244,8 млн. кВт-год (+6,4%).

Частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії за підсумками січня-лютого 2017 року збільшилася до 39,1% у порівнянні з 38,1% за два місяці 2016-го, тоді як частка населення зменшилася з 33,6% до 32,3%.

У лютому-2017 споживання електроенергії з урахуванням технологічних втрат зросла на 3,9% (на 501,2 млн кВт-год) порівняно з лютим 2016 року – до 13,425 млрд кВт-год, без урахування технологічних втрат – на 3,3% (на 347,3 млн кВт-год), до 10 млрд 754,2 млн кВт-ч.

Нагадаємо, з 1 березня тариф на електроенергію знову підвищено і становлять 90 копійок – 1,68 гривні за кіловат. Це буде п’яте і останнє подорожчання, визначене постановою НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 року.

Подорожчання є черговим етапом вирівнювання цін для різних видів споживачів. Нині тарифи на електроенергію в Україні в 2,5 рази нижчі, ніж в середньому в Європі.