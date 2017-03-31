Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Справа 2 травня: колишній очільник ДСНС Одещини заарештований заочно за бездіяльність

Підозрюваного повинні помістити під варту
Печерський районний суд Києва заочно обирав запобіжний захід колишньому начальнику Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимиру Боделану, оголошеного в розшук за бездіяльність під час трагічних подій 2 травня 2014 року.
Справа 2 травня: колишній очільник ДСНС Одещини заарештований заочно за бездіяльність Володимир Боделан. Фото: mns.gov.ua

Підозрюваного повинні помістити під варту. Таким чином, задоволено клопотання слідчого з особливо важливих справ ГСУ НП. Бездіяльність Боделана кваліфікують за статтею 135 КК України (залишення в небезпеці).

"Після застосування учасниками масових заворушень запалювальних сумішей "коктейль Молотова" на площі Куликове поле сталося загоряння наметів, а потім і адмінбудівлі федерації профспілок Одеської області. Приблизно о 19:30 на Куликове поле прибув начальник ГУ ДержНС України в Одеській області, який, будучи одягнений у форму Держнс, спостерігав за подіями...Приблизно о 19:50 громадськість, яка вживала заходів щодо евакуації і рятування людей від пожежі, стала погрожувати Володимиру Боделану за його бездіяльність, після чого останній приблизно в 19:55 по телефону віддав розпорядження направити на гасіння пожежі лише одне відділення ГПРЧ-2", - йдеться в матеріалах справи. Відповідне рішення Печерського суду опубліковано в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що після подій 2 травня Володимир Боделан неодноразово заявляв, що діяв виключно в рамках посадових інструкцій і не направляв пожежних на Куликове поле, побоюючись за їх життя і здоров'я.

У 2016 році поліція і прокуратура відкрили проти Володимира Боделана і кількох його підлеглих кримінальну справу, незабаром після цього Боделан покинув Україну. В березні 2016 він був оголошений в розшук. Пізніше Боделан повідомив, що відмовляється повернутися в Україну.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між сепаратистами та проукраїнськими активістами, котрі намагалися пройтися ходою на підтримку єдності України. Протистояння почалися у центрі міста, далі перекинулись на Куликове поле. Там сталася пожежа у штабі сепаратистів у Будинку профспілок, внаслідок якої загинуло 48 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.