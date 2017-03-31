Справа 2 травня: колишній очільник ДСНС Одещини заарештований заочно за бездіяльність

Печерський районний суд Києва заочно обирав запобіжний захід колишньому начальнику Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимиру Боделану, оголошеного в розшук за бездіяльність під час трагічних подій 2 травня 2014 року.

Підозрюваного повинні помістити під варту. Таким чином, задоволено клопотання слідчого з особливо важливих справ ГСУ НП. Бездіяльність Боделана кваліфікують за статтею 135 КК України (залишення в небезпеці).

"Після застосування учасниками масових заворушень запалювальних сумішей "коктейль Молотова" на площі Куликове поле сталося загоряння наметів, а потім і адмінбудівлі федерації профспілок Одеської області. Приблизно о 19:30 на Куликове поле прибув начальник ГУ ДержНС України в Одеській області, який, будучи одягнений у форму Держнс, спостерігав за подіями...Приблизно о 19:50 громадськість, яка вживала заходів щодо евакуації і рятування людей від пожежі, стала погрожувати Володимиру Боделану за його бездіяльність, після чого останній приблизно в 19:55 по телефону віддав розпорядження направити на гасіння пожежі лише одне відділення ГПРЧ-2", - йдеться в матеріалах справи. Відповідне рішення Печерського суду опубліковано в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що після подій 2 травня Володимир Боделан неодноразово заявляв, що діяв виключно в рамках посадових інструкцій і не направляв пожежних на Куликове поле, побоюючись за їх життя і здоров'я.

У 2016 році поліція і прокуратура відкрили проти Володимира Боделана і кількох його підлеглих кримінальну справу, незабаром після цього Боделан покинув Україну. В березні 2016 він був оголошений в розшук. Пізніше Боделан повідомив, що відмовляється повернутися в Україну.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між сепаратистами та проукраїнськими активістами, котрі намагалися пройтися ходою на підтримку єдності України. Протистояння почалися у центрі міста, далі перекинулись на Куликове поле. Там сталася пожежа у штабі сепаратистів у Будинку профспілок, внаслідок якої загинуло 48 людей.