Справа Бабченка: замахи готувалися на одеського активіста і співробітника ФСБ РФ

Генпрокурор розповів, хто ще був у списку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що, крім журналіста Аркадія Бабченка, у списку з 30 осіб, на яких готувалися замахи, зазначені одеський активіст і співробітник ФСБ РФ.

Про це генпрокурор повідомив в ефірі телеканалу "Інтер" у четвер увечері, говорячи про спецоперацію з "убивством" Бабченка, інформує "Інтерфакс-Україна".

Генпрокурор зауважив, що активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України.

Як повідомляв iPress.ua, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири в Києві. Увечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.