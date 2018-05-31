Справа Бабченка: замахи готувалися на одеського активіста і співробітника ФСБ РФ
Про це генпрокурор повідомив в ефірі телеканалу "Інтер" у четвер увечері, говорячи про спецоперацію з "убивством" Бабченка, інформує "Інтерфакс-Україна".
Генпрокурор зауважив, що активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України.
Як повідомляв iPress.ua, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири в Києві. Увечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.
У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.
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