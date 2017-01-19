Справа "беркутівців": ГПУ надала докази вбивства євромайданівця

За версією звинувачення, озвученої Симоновим, "беркутівці" діяли за попередньою змовою і розстрілювали активістів тому, що нібито "відчували загрозу"

Сторона звинувачення на суді у справі про розстріл 48 учасників Майдану надала докази, що підтверджують факт вбивства "беркутівцем" одного з активістів.

"Ми розглянули ще один епізод щодо одного з потерпілих на прізвище Варяниця, який загинув 20 лютого на Інститутській. Ми надали суду всі докази, що підтверджують час, спосіб і місце вчинення злочину - він зазнав вогнепального поранення зі зброї, яка була на озброєнні у спецроти "Беркут". Ми надали всі докази, що підтверджують цей факт", - заявив прокурор ГПУ Яніс Симонов, інформує ЛІГА.net.

За версією звинувачення, озвученої Симоновим, "беркутівці" діяли за попередньою змовою і розстрілювали активістів тому, що нібито "відчували загрозу".

Симонов нагадав, що, як встановлено слідством, 20 лютого 2014 року на Інститутській перебували 28 співробітників спеціальної роти київського "Беркуту". П'ятеро з них на сьогодні на лаві підсудних, більше 20 перебувають в розшуку.

Він також додав, що під час протистоянь на Майдані загинули 20 правоохоронців, серед них 1 беркутівець з вказаної спецроти.

"У нас немає підстав говорити про те, що якісь сторонні особи, а саме активісти Майдану, застосовували зброю. Але спростувати інформацію, що інші зацікавлені особи застосовували зброю для того, щоб спровокувати (правоохоронців, - ред.) неможливо", - заявив прокурор.

Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.

Раніше iPress.ua повідомляв, що суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.