Справа Чауса: суддя не з'явився на допит у НАБУ
"Поки що інформації про те, де саме перебуває пан Чаус і чому він сьогодні не з'явився, у нас немає. Відтак ми будемо просити суд дозволити спеціальне досудове розслідування. Після того, як це досудове розслідування буде завершено, провадження буде скеровано до суду", - повідомила прес-секретар відомства Світлана Оліфіра, пише "Укрінформ".
Як розповів у коментарі "Укрінформу" детектив Володимир Васильчук, у разі неявки Чауса НАБУ розпочне відносно нього процедуру заочного засудження.
"У разі неявки Чауса 16 січня, ми подаватимемо клопотання до слідчого судді про надання дозволу на його заочне засудження. На розгляд цього клопотання є місяць", - сказав він.
У листопаді 2016 року Інтерпол оголосив у міжнародний розшук суддю Чауса. Він був викритий на отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол. 9 серпня 2016 року.
Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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