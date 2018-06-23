НАБУ затримала восьмого ймовірного учасника розкрадання коштів "Держінвестпроекту"
Затриманому, який виявився двоюрідним братом колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва, повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), йдеться у повідомленні НАБУ.
Ще одну підозру 21 червня вручили за аналогічними статтями рідному брати Каськіва.
"Оскільки ця особа наразі знаходиться поза межами України, про підозру повідомлено у спосіб, передбачений ч.1 ст. 278 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у повідомленні.
Загалом у вчиненні кримінального правопорушення, в рамках зазначеного кримінального провадження, наразі підозрюють дев’ятьох людей.
Дії зазначених підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
У 2012 році з держбюджету понад 500 млн грн виділили для реалізації низки нацпроектів, зокрема "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні, нагадали у НАБУ.
Через заволодіння впродовж 2012-2014 років 259,2 млн грн із виділених 500 млн грн зазначені проекти так і не були реалізовані, заявили у НАБУ.
За версією слідства, призначені для реалізації національних проектів кошти ДП "Державна інвестиційна компанія", що входило до сфери контролю "Держінвестпроекту", під виглядом укладення договорів позики перевело на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія". Після цього бюджетні кошти перенаправили на рахунки афілійованих із ними підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр. У подальшому учасники корупційної схеми розподілили кошти між собою.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють 9 осіб; крім двох осіб, яким повідомлено про підозру, йдеться про екс-заступника голови "Держінвестпроекту", який також був радником директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; екс-працівника "Держінвестпроекту"; екс-директора та працівника ДП "Державна інвестиційна компанія" та 3 директорів приватних підприємств з ознаками фіктивності.
Нагадаємо, 18 серпня 2016 року екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції часів Януковича Владислав Каськів був затриманий у Панамі. Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.
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