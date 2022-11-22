Справа геноциду: в Гаазі Україну проти рф підтримало вже 24 країни

Міжнародний суд ООН отримав уже 24 заяви держав, які підтримують позицію України у справі "Україна проти рф" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду. Про це в Гаазі повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, пише Укрінформ.

"Зараз вже є 24 заяви держав про те, що вони підтримують позицію України. рф комунікує з судом і знаходиться всередині процесу. Справа по суті стосується того, що рф надумано маніпулювала та маніпулює, спекулювала та спекулює тим, що нібито Україна вчиняла якийсь міфічний "геноцид" впродовж 8 років, зокрема на території Донбасу. Ми доводимо у справі, що це маніпуляції та спекуляції, що таким чином рф порушує саму священність поняття Конвенції про геноцид, бо геноцид – це найтяжчий з міжнародних злочинів", – сказав він.

У березні Міжнародний суд ООН зобов’язав рф негайно припинити вторгнення в Україну, метою якого кремль назвав припинення нібито "геноциду" в Луганській та Донецькій областях. Водночас росія заявила, що не виконуватиме наказ Суду.