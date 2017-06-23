Справа Гужви: ГПУ оприлюднила відео передачі грошей

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися головному редактору інтернет-видання "Страна.UA" Ігорю Гужві.

Відповідний ролик опублікований на Facebook­-сторінці прес-секретаря генпрокурора.

"Відео - фрагмент передачі визначеної суми коштів від посередника нардепа посереднику керівника "Страни" (справа про вимагання хабара Гужвою). Далі буде. Триває процес легалізації матеріалів слідства", - написала Сарган.

Нагадаємо, що в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Країна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ГФС і прокуратури р. Києва затримано Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерального прокурора, у розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Напередодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

Головний редактор "Страна.uа" Ігор Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі головного редактора сайту "Страна.UA" Ігоря Гужви.

Також головному редактору видання "Страна.ua" Ігорю Гужві вручили повідомлення про підозру.