Кримського татарина Зейтуллаєва засудили до 12 років колонії Підтримати Зейтуллаева прийшли понад 20 осіб

Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".

Фото:facebook.com/anton.naumlyuk

Про це повідомляє в Facebook журналіст Владислав Рязанцев. За словами журналіста, підтримати Зейтуллаева прийшли понад 20 осіб. Зазначимо, у п'ятницю Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) приступив до дебатів у справі кримчанина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого у справі про осередок забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Зейтуллаеє перед початком дебатів повідомив адвокатам, що 17 день продовжує розпочате 4 квітня голодування. Нагадаємо, кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого звинувачують у тероризмі і судять у Ростові-на-Дону повторно у справі Хізб ут-Тахрір, оголосив безстрокове голодування.

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