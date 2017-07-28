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Справа Клименка: 46 особам оголошено підозру

Робота з розслідування цієї справи триває
У справі про створення відносно злочинної організації з числа вищого керівництва Міністерства доходів і зборів часів Олександра Клименка (т.зв. справу про "податкові майданчики") 46 особам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 - під заставою.
Справа Клименка: 46 особам оголошено підозру Фото: ТАСС

"За проміжними результатами (розслідування справи організації О.Клименка - ІФ) підозру оголошено 46 особам, серед яких керівники регіональних податкових, а також сам екс-міністр доходів і зборів О.Клименко. Під вартою залишається 9 осіб, ще 18 осіб перебувають під заставою на загальну суму 59 млн грн", - написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час розслідування цієї справи військові прокурори ГПУ брали участь в розгляді 258 клопотань у судах із заходів забезпечення кримінального провадження.

"Найбільша їх кількість (163) стосувалося накладення арешту на майно підозрюваних. Всі клопотання задоволені... Майно підозрюваних заарештовано на суму 900 млн. грн. Сума арештованого майна Клименка і його афілійованих компаній сягає ще 6 млрд грн", - розповів генпрокурор.

Луценко також повідомив, що робота з розслідування цієї справи триває.

Зазначимо, у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.

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