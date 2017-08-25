Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Справа Клименка: У Києві помер один з головних свідків - Олексій Ярошенко

За словами адвоката, причиною смерті підзахисного став серцевий напад
Помер колишній голова податкової інспекції в Подільському районі Києва, 41-річний Олексій Ярошенко.
Справа Клименка: У Києві помер один з головних свідків - Олексій Ярошенко Фото: 24tv.ua

23 серпня екс-посадовця поховали на Байковому цвинтарі. У нього залишився неповнолітній син, якого він самостійно виховував після того, як втратив дружину в дорожній аварії, повідомив у соцмережах його адвокат Юрій Іващенко.

Згідно із відкритими даними, Олексій Федорович Ярошенко народився 15 листопада 1976 року в місті Зугрес Донецької області. Закінчив Харківський державний економічний університет (1997).

До податкової працював у галузі птахівництва, очолював  АТ "Птахофабрика "Київська".

Нагадаємо, що Ярошенка було затримано разом з іншими керівниками районних та обласних податкових часів Клименка.

Наприкінці травня суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання.

Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.

Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2017 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.