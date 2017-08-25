Справа Клименка: У Києві помер один з головних свідків - Олексій Ярошенко
23 серпня екс-посадовця поховали на Байковому цвинтарі. У нього залишився неповнолітній син, якого він самостійно виховував після того, як втратив дружину в дорожній аварії, повідомив у соцмережах його адвокат Юрій Іващенко.
Згідно із відкритими даними, Олексій Федорович Ярошенко народився 15 листопада 1976 року в місті Зугрес Донецької області. Закінчив Харківський державний економічний університет (1997).
До податкової працював у галузі птахівництва, очолював АТ "Птахофабрика "Київська".
Нагадаємо, що Ярошенка було затримано разом з іншими керівниками районних та обласних податкових часів Клименка.
Наприкінці травня суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання.
Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.
Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.
Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.
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