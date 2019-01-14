Справа Мартиненка: адвокат заявив, що документи "Бредкрест" спростовують причетність екс-депутата

Адвокат Петро Бойко, коментуючи перебіг суду по справі, в якій фігурує Микола Мартиненко, наголосив, що документи компанії "Бредкрест" спростовують причетність екс-депутата.

Адвокат вважає, що звинувачення у справі стосуються нібито збитків для держави від контракту "Енергоатому" з чеською "Шкодою".

"Але ціна обладнання "Шкоди" була стандартною для європейських країн. Незалежні експертизи свідчать про відсутність збитків і самого складу злочину. Навпаки, держава отримала багатомільйонний прибуток", - зазначив Бойко.

За його словами, "близькі" до НАБУ прокурори САП намагалися приховати від суду докази економічної обґрунтованості цього контракту.

"По-друге, усвідомлюючи провальність цієї справи, прокурори щосили затягують його розгляд, багато разів зачитують одні і ті ж папери, які не мають відношення до справи і до Мартиненка. По-третє - прокурори перевели справу на обговорення діяльності компанії "Бредкрест", з якою "Шкода" (а не "Енергоатом"!) мала економічні відносини. Це питання до чеської "Шкоди", і точно не до Миколи Мартиненка", - підкреслив адвокат.

"Однак НАБУ та їх група підтримки з усіх сил намагаються прив'язати сюди прізвище Мартиненка. Хоча всі документи про створення, власності та функціонуванні "Бредкреста" спростовують фігурування екс-депутата", - додав він.

Адвокат зазначив, що в НАБУ давно був установчий договір компанії "Бредкрест", яка є акціонерним товариством.

"Звинувачення знає, що Микола Мартиненко там ніколи не фігурував, акціями не володів, не розпоряджався коштами "Бредкреста" і не брав ніякої участі в діяльності цієї компанії. Ксерокопія без печатки про нібито відкритті рахунку, якою розмахують НАБУ і САП - це смішно. В банківську анкету можна вписати дані будь-якої людини. Але головне інше: на той момент цієї компанії не існувало і відкриття її рахунку було неможливо. Це як народити дитину без вагітності", - сказав Бойко.

За його словами, перевірка швейцарських органів показала законність і прозорість діяльності цієї компанії.

"Ніяких звинувачень в Швейцарії проти "Бредкреста" не висувалося. Про це НАБУ і САП теж мовчать. Замість цього намагаються спекулювати на родичів Мартиненка, подаючи їх фінансові операції як щось компрометуюче. Хоча там немає ніяких порушень, а головне - там ніде не фігурує сам Мартиненко. Однак прокурори маніпулятивно нав'язують тезу "Мартиненко повинен відповідати за діяльність інших людей, тому що вони є його родичами". Але вони дорослі люди і в якості свідків пояснять в суді всі свої дії", - зазначив адвокат.

Він додав, що НАБУ і їх "група підтримки" вказують на справу в Швейцарії, яка, на думку юриста, з самого початку була піарною і за 5 років там нічим не закінчилася, інакше б його давно передали в швейцарський суд.

"Вона перетворилася у "валізу без ручки", який швейцарський прокурор радісно відправив у НАБУ. В Україні НАБУ і САП разом з галасливими "активістами" апелюють до розпіареної "швейцарської флешки". Це як тубільці моляться на скляні намиста. Мета цієї "молитви" - видавити з суду незаконне рішення. Проти Мартиненка йде неоголошена війна, яка розпочалася ще під час роботи попереднього уряду і була складовою політичної боротьби", - прокоментував адвокат.

Нагадаємо, що суд у справі за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у заволодінні коштів НАЕК "Енергоатом" і державного підприємства "СхідГЗК" продовжив вивчати докази, надані НАБУ та САП.