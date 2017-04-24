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Справа Мартиненка: НАБУ встановило п'ятьох підозрюваних

Про підозру повідомили генеральному директору підприємства
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що на сьогоднішній день у справі екс-депутата Миколи Мартиненка встановлено п'ять підозрюваних.
Справа Мартиненка: НАБУ встановило п Микола Мартиненко. Фото: Андрій Товстиженко/dt.ua

У справі щодо розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" вчора детективи НАБУ разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру генеральному директору підприємства.

Про це заявив на брифінгу глава НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз прокурорами і детективами вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Це фактично п'ятий підозрюваний по цьому впровадженню", - сказав Ситник.

Зазначимо, раніше НАБУ підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Екс-депутата затримали 20 квітня

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн. 

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.


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