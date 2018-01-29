Справа Насірова може затягнутися на кілька років, - Ситник

Засідання у цій справі проходять рідко, підкреслили в НАБУ

Розгляд справи відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може в суді затягнутися на кілька років.

Про це на презентації підсумків щорічного опитування щодо сприйняття рівня корупції в Україні заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє "РБК-Україна".

"Банальний приклад: понад 700 листів містить обвинувальний акт голові ДФС. Засідання проводяться раз на місяць. Прокурор фізично може прочитати 30 листів на день. Математичний підрахунок показує, що ця справа може слухатися кілька років", – заявив Ситник.

За його словами, захисники топ-чиновників в судах часто затягують розгляд справ для максимальної відстрочки вироку.

Нагадаємо, 10 листопада САП направила до суду обвинувальний акт стосовно голови ДФС України Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

17 січня 2018 року Мінфін ініціював звільнення Насірова.

Однак, за даними ЗМІ, Роман Насіров заявив, що позиватиметься за повернення на посаду.