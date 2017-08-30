Справа про перестрілку в Княжичах: ГПУ повідомила про підозру трьох поліцейських

Генеральна прокуратура повідомила про підозру трьох посадовців Національної поліції у справі про перестрілку в селі Княжичі в грудні минулого року, в якій загинули п'ятеро правоохоронців.

"Повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 , п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (перевищення влади, яким спричинено важкі наслідки, умисне вбивство двох і більше осіб і вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб і замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу трьом посадовим особам Національної поліції, які організували і забезпечили застосування вогнепальної зброї в с. Княжичі Броварського району, в результаті чого від кульових поранень загинули четверо співробітників поліції", - повідомляє сайт ГПУ.

До суду також підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.