Справа про розстріли на Майдані потрапить до суду у вересні, – Луценко

За словами генпрокурора, слідство завершено і настав час судових процесів

Наприкінці вересня Генпрокуратура спрямує до суду справу щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та екс-глави СБУ Володимира Якименка за наказ стріляти під час Євромайдану.

Про це 16 вересня під час конференції YES, що проходить у Києві, заявив генпрокурор Юрій Луценко, пише "Українська правда".

"Ми фактично закінчили майже всі, крім окремих випадків, справи щодо оточення Януковича. Слідство завершено, наступає фаза судових процесів. У справах Майдану в суді перебувають 116 осіб, зокрма – вбивці", – зазначив Луценко.

"Наприкінці цього місяця ми подамо до суду справу проти тих, хто дав наказ стріляти (по учасниках Майдану). За нашою версією, це – екс-президент Янукович, екс-глава МВС Захарченко та екс-глави СБУ Якименко", – додав генпрокурор.

Луценко зазначив, що суд над Януковичем за держзраду це "не сигнал для Януковича та його команди".

"Це сигнал для всіх президентів та високопосадовців, які будуть сьогодні і завтра. Упевнений, що це (суд) – головне досягнення", – заявив він.

Як писав iPress.ua, Генеральна прокуратура планує повідомити про нові підозри щодо низки епізодів про розстріл Майдану виконавцям та організаторам злочинів.