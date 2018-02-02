Справа про смертельну ДТП у Харкові надійшла до суду

Обвинувальний акт у справі про загибель шістьох людей в результаті ДТП, яка сталася у Харкові 20 жовтня, надійшов до суду.

"2 лютого 2018 року о 16.00 годині в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Зайцевої О.О. та Дронова Г.О. за ч.3 ст.286 КК України", - повідомляє прес-служба Київського районного суду Харкова.

Автоматизована система розподілила справу на суддю Віктора Попраса.

Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року. Раніше також повідомлялося, що Зайцева визнає свою провину у скоєному.