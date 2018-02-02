Справа про смертельну ДТП у Харкові надійшла до суду
"2 лютого 2018 року о 16.00 годині в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Зайцевої О.О. та Дронова Г.О. за ч.3 ст.286 КК України", - повідомляє прес-служба Київського районного суду Харкова.
Автоматизована система розподілила справу на суддю Віктора Попраса.
Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Додамо, що Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року. Раніше також повідомлялося, що Зайцева визнає свою провину у скоєному.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа