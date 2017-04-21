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Справа проти мене сфальсифікована за вказівкою директора НАБУ, - Мартиненко

Раніше адвокат Мартиненка Петро Бойко назвав абсурдом твердження детективів НАБУ, ніби Мартиненко міг втекти з України і у зв’язку з цим - вимогу його арешту
Звинувачення проти мене сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами. Так колишній народний депутат Микола Мартиненко прокоментував вручення йому підозри детективами НАБУ.
Справа проти мене сфальсифікована за вказівкою директора НАБУ, - Мартиненко Микола Мартиненко. Фото: upi.org.ua

"Я ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату, щоб НАБУ перевірило фейкові звинувачення на мою адресу, які тиражувалися за гроші. Я нікуди не ховаюся, перебував в Україні і надам усі свідчення. Однак директор НАБУ Ситник вирішив пропіаритися, він хоче переключити увагу від провалів у роботі НАБУ і своєї політичної заангажованості", - заявив Микола Мартиненко у оприлюдненом відеокоментарі, повідомляє його прес-служба.

Раніше адвокат Мартиненка Петро Бойко назвав абсурдом твердження детективів НАБУ, ніби Мартиненко міг втекти з України і у зв’язку з цим - вимогу його арешту.

"Він добровільно відмовився від депутатської недоторканності і постійно наголошував, що перебуває в Україні  і готовий надати слідству інформацію з будь-яких питань. А  влітку минулого року він навіть публічно заявляв про готовність здати свій закордонний паспорт", - наголосив адвокат.

"Захист доведе в суді повну безпідставність будь-яких підозр щодо Миколи Мартиненка. Більше того, ми домагатимемось притягнення до кримінальної  відповідальності фальсифікаторів з НАБУ та з Солом’янського райсуду на зразок одіозного судді Бобровника. Ми прогнозували і прогнозуємо, що питання про обрання запобіжного заходу "випадково" потрапить до згаданого Бобровника, проти якого НАБУ порушала справу і який слухняно виконує всі вказівки НАБУ", - наголосив адвокат.

У поширеній вчора заяві "Народний фронт" наголосив, що затримання НАБУ Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є "ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів. Попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією".

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

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